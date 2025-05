Rueda la pelota. Fluminense vs. Borussia Dortmund se ven las caras el martes 17 de junio, por el grupo A del Mundial de Clubes 2025, en el MetField Stadium. El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia. A continuación te mostramos los detalles del compromiso, los horarios en Sudamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para realizar la transmisión.

En uno de los choques más esperados de la fecha, Sudamérica y Europa juegan un partido aparte. Fluminense consiguió su billete para la cita mundialista, luego de ganar la Copa Libertadores en 2023, final en la que se impuso a Boca Juniors. De esta manera, alcanzó su primer título continental.

En lo que respecta a su plantilla, la escuadra del ‘Flu’ es protagonista siempre, contando también con una gran inversión. Germán Cano es el goleador del equipo, sumado a la experiencia de Thiago Silva en la zaga central.

El Dortmund, subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2024, se aseguró un puesto en la élite del fútbol de clubes a través de la vía de la clasificación. La escuadra alemana ha tenido protagonismo en Europa en los últimos años y esa también es una de las razones de su buen momento.

Ambos son candidatos a clasificar, pero el ‘Vendaval’ apunta a ser el favorito, producto de su recorrido internacional. En la temporada 2025 juega la Copa Sudamericana y en el Brasileirao no empezó bien, pero son estas competencias las que pueden sacar la mejor versión de cada equipo.

En total, la fase de grupos de la competencia constan de tres partidos. Este será el primero y luego tendrán que medirse ante Mamelody Sundowns y Ulsan Hyundai. Solo dos clasificarán a la ronda de octavos de final.

¿En qué canales ver Fluminense vs. Borussia Dortmund?

El partido entre Fluminense vs. Borussia Dortmundd contará la transmisión exclusiva de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Además, podrá ser visto por su su señal de streaming como DGO. Para Perú, podrá ser visto por América TV en señal abierta. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Fluminense vs. Borussia Dortmund?

El compromiso entre Fluminense vs. Borussia Dortmund está programado para el martes 17 de junio a las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.

