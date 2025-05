En medio de la polémica por la sanción que impide la presencia de público en el próximo partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, el asesor legal del club crema, Adrián Gilabert, se pronunció de forma tajante. El abogado calificó la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) como “desproporcionada” y cuestionó la injerencia de personas ajenas a la institución en un tema que considera estrictamente legal y administrativo, pero rescató el trabajo de la PNP.

A lo largo del día diversos personajes de los clubes más representativos del país se han pronunciado sobre la polémica generada ante el cierre del Estadio Monumental en un duelo clave frente a Sporting Cristal. Entre acusaciones y respuestas, otro de los que salió al frente por su equipo fue Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario.

“Tú no puedes cerrar un estadio de 80 mil personas por 20 o 15 personas. Es desproporcional. Si tú me dices que vas a cerrar una tribuna, estamos hablando de otra situación. Pero, cerrar todo el estadio, incluido un edificio perimetral de palcos que no tenían nada que ver con el tema, estás afectando más de lo que corresponde”, afirmó en entrevista con RPP.

Además, comentó que los ‘cremas’ cumplieron con todos los procedimientos necesarios tras los incidentes ocurridos en el duelo ante Alianza Atlético. “Informamos a las autoridades el nombre de las personas que tuvieron un pésimo comportamiento tras el partido. Tanto es así que, en eventos deportivos, nunca más van a entrar hasta que se esclarezcan los hechos”, declaró.

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por Liga 1 desde el Monumental.

En esa línea, Gilabert agregó que toda esta información ya fue puesta a disposición de la Comisión de Disciplina de la FPF. “Hemos cumplido con los protocolos, entregando la información correspondiente, y aún así nos sancionan con una medida que afecta a miles de hinchas que nada tienen que ver con los hechos”, remarcó.

Consultado sobre el comunicado emitido por la Policía Nacional del Perú, en el que se recomienda que el partido ante Cristal se juegue con público, Gilabert respaldó la postura de la PNP. “A nuestra Policía siempre se le pega y se le achaca el hecho de ser represiva, y en este momento que toma una medida preventiva también le pegamos. Yo creo que ha actuado de manera correcta”, señaló para Radio Ovación.

Sin embargo, una de las respuestas más fuertes estuvo dirigida a Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, quien afirmó en medios, esta mañana, que el pronunciamiento de la PNP podría generar violencia. Además de también referirse a hechos que sucedieron años anteriores en el mismo recinto deportivo.

Fernando Cabada alzó su voz de protesta y señaló: “Estamos totalmente en desacuerdo en que se imponga una sanción por violencia, y se pretenda solucionar con más violencia e incitarla”.

Gilabert no se guardó nada: “El administrador de Alianza Lima, sin vela en este entierro, tiene frases infelices, lamentables y bien bajas porque nos lleva a un hecho de hace 14 años en el estadio Monumental, un hecho que todos reprochamos y nos lo achaca a nuestra gestión”.

El asesor legal también cuestionó que se intente instalar un clima de sospecha o provocación cuando lo que corresponde, según él, es respetar las decisiones de los órganos competentes y permitir que se juegue el partido bajo condiciones normales. “Nosotros queremos que se juegue con público, como corresponde, y si hay una apelación de por medio, que se resuelva en función del reglamento, no de presiones externas”, insistió.

La situación sigue generando tensión entre las instituciones involucradas, en una semana clave para el fútbol peruano. Mientras Universitario espera revertir la sanción, desde Alianza Lima han mostrado su disconformidad con el rol de la PNP. El escenario está planteado y el desenlace podría influir directamente en el desarrollo del campeonato.

