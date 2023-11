Pasa el tiempo y se hace más complicado entender cómo David de Gea sigue sin equipo. El portero español, de 33 años de edad, dejó Manchester United (donde estuvo 12 años) a finales de la temporada 2022/2023 y, desde aquel entonces, no ha conseguido un nuevo club. Asimismo, ahora último se reveló que la la razón de su salida de los ‘Red Devils’ fue porque no recibió la mejor oferta económica para renovar su vínculo en Old Trafford, además de que no iba a tener los minutos deseados en el equipo.

Ganar el guante de oro en la Premier League parecía ser una garantía renovar con el United, pero David de Gea no recibió el trato esperado y se marchó con un descontento don la directiva. Desde aquel momento, ofertas no le faltaron. Precisamente, la última fue de Al Nassr: según la información de The Sun, rechazó la oferta de 500.000 libras esterlinas a la semana (dos millones de euros mensuales) del club.

David de Gea jugó en Manchester United durante 12 años. (Foto: Getty Images)

Una de las principales razones de este rechazo es que no contempla la idea de ir hasta un país tan lejano. Todo ello lo habría decidido en conjunto con su esposa Edurne (cantante y actriz), quien también se mudaría con él a su próximo destino.

Si bien es cierto, se habló de un posible regreso al United de manera temporal (André Onana jugará la Copa de África en enero), no existe una garantía para poder sumar minutos. Por esta razón, está lejos de volver a la entidad que lo vio en sus mejores años.





El interés de Inter Miami

En los últimos días, de acuerdo a la prensa inglesa, Inter Miami ha despertado cierto interés por tenerlo entre sus filas. De aceptar, De Gea podría reencontrarse con algunos viejos conocidos: Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros en la Selección de España.

Entre las opciones de futuro también podría estar un movimiento más cerca de casa, ya que el jugador se vinculó con un hipotético regreso al Atlético de Madrid, desde que saliese del club en el 2011. En la Liga EA Sports también han sonado otros equipos como el Valencia o el Real Betis, aunque sus demandas salariales disminuyen la probabilidad de que acabe en alguno de estos dos clubes.





¿Por qué se fue De Gea de Manchester United?

El madrileño se negó a aceptar el drástico recorte salarial de 375.000 libras esterlinas a la semana, después de meses de largas negociaciones con el club. “Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club”, publicó en su despedida. ¿Cuál terminará siendo su futuro?





