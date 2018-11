El seleccionador francés, Didier Deschamps , criticó este lunes al delantero del Barcelona Ousmane Dembélé porque "suele llegar tarde" a las obligaciones con su club y le aconsejó que tome "conciencia de las exigencias" que implican mantenerse en el más alto nivel.



"No desespero. Si en un momento dado pienso que eso no funciona, me ocuparé de hacérselo entender (a Dembélé) de forma diferente", afirmó en conferencia de prensa durante la concentración de la selección en Clairefontaine, al sur de la región de París, y añadió que el jugador debe prestar más atención a ese problema.



El seleccionador francés negó haber intercambiado mensajes con la directiva del Barcelona sobre el comportamiento de Dembélé, ya que, dijo, él no se ocupa del "día a día del club" y porque es responsabilidad del Barcelona.



La respuesta de Deschamps viene precedida por la polémica generada por la ausencia en el entrenamiento del pasado jueves de Dembélé, que supuestamente alegó que sufría una gastroenteritis, y que estuvo un tiempo ilocalizable.



El incidente se suma a una concatenación de retrasos del francés, hasta el punto de que se ha llegado a especular con su venta.



El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, eludió dar explicaciones a la prensa el pasado sábado "porque las cuestiones internas son internas".



Valverde no lo convocó al partido de liga contra el Betis del domingo, pero confía en reconducir la situación y dejó entrever que, de momento, no contempla buscarle una salida en el mercado de invierno. EFE