Siguen las muestras de condolencias del mundo del fútbol por la repentina partida de Diogo Jota, delantero de 28 años del Liverpool y de la Selección de Portugal. Por ejemplo, Jefferson Farfán y Gianluca Lapadula compartieron su sentir por esta irreparable pérdida y compartieron historias y mensajes en su cuenta de Instagram al enterarse de esta noticia.

“Descansa en paz crack”, fue el mensaje que compartió Jefferson Farfán en su historia de Instagram, acompañado de una foto de Diogo Jota que a su vez fue compartida por Cristiano Ronaldo, su entrañable compañero en la selección portuguesa.

La ‘Foquita’, de amplio recorrido en el exterior, jugó Champions League y Europa League en la época en la que Diogo Jota aparecía en el fútbol con Paços de Ferreira y Porto de Portugal antes de dar el salto a Inglaterra.

Jefferson Farfán compartió este mensaje en su cuenta de Instagram. (Captura)

Otro futbolista peruano, en este caso de la bicolor, que se pronunció sobre la muerte de Diogo Jota es Gianluca Lapadula. El ítalo-peruano compartió en su cuenta de Instagram la noticia del deceso del portugués que rebotó de inmediato en todas partes.

El ‘Bambino’ hizo toda su carrera en Italia, salvo una pequeña etapa en Eslovenia, pero siempre fue seguidor del fútbol inglés y obviamente del Liverpool campeón de la temporada 2024/25, con Diogo Jota como jugador clave de los ‘reds’.

Cientos de personas se acercaron a Anfield Road, estadio del Liverpool, para dejar ofrendas y mensajes de apoyo por el fallecimiento del futbolista portugués, y también diferentes personalidades del fútbol y de otros deportes compartieron en sus redes sociales su sentir.

Gianluca Lapadula también compartió en su Instagram la noticia del deceso de Diogo Jota. (Captura)

El mensaje de Klopp a Diogo Jota

Si bien Jürgen Klopp dejó el Liverpool tras el final de la temporada 2023/24, dejó un legado imborrable en Anfield. Por supuesto, el fallecimiento de Diogo Jota lo ha afectado muchísimo y este no dudó en manifestarse en su cuenta oficial de Instagram, recordando al futbolista con quien compartió la consecución de cuatro títulos.

“¡Este es un momento difícil! ¡Debe haber un propósito mayor! ¡Pero no lo veo! Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre cariñoso y atento“, escribió el alemán.

