Este jueves está siendo un día difícil para el mundo del fútbol. Diogo Jota, jugador del Liverpool, falleció a los 28 años en un trágico accidente automovilístico. El portugués se encontraba junto a su hermano André Silva, con quién perdió la vida en un suceso ocurrido en la madrugada de hoy en la provincia de Zamora, al noreste de España.

Si bien las razones del hecho aún no han sido esclarecidas por las autoridades, los últimos reportes desde territorio español señalan que el accidente habría sido provocado por el reventón de uno de los neumáticos y esto habría ocasionado que pierdan el control, hasta salir de la carretera. Por ahora, todo es especulación y las investigaciones siguen su curso.

Aunque Diogo Jota era el más conocido de los dos afectados, André Silva también era futbolista como su hermano. Nacido en 28 de abril del 2000 en Gondomar, una ciudad portuguesa en el distrito de Oporto, este jugaba como extremo izquierdo y su último club fue el FC Peñafiel, equipo de la Segunda División de Portugal.

André Silva, de 25 años, se formó en instituciones como Gondomar, Boavista, Famalicão y el Porto, donde también pasó su hermano Diogo. En su última temporada en Peñafiel, el delantero disputó un total de 32 compromisos en el ascenso portugués, marcando dos goles y sirviendo dos asistencias.

Peñafiel, como era de esperarse, se manifestó tras lo sucedido. “El FC Penafiel expresa sus más sentidas condolencias por la trágica muerte de André Silva y su hermano Diogo Jota, víctimas de un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas. La pérdida de dos jóvenes vinculados al mundo del fútbol nos llena de dolor y consternación”, comienza el comunicado.

“En estos momentos difíciles, el FC Penafiel expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que compartieron momentos de vida y pasión por el deporte con André y Diogo. El club declarará luto oficial y rendirá homenaje en los próximos eventos deportivos. Que descanse en paz”, añaden en el mensaje que se puede leer en todas sus redes sociales.

André Silva tenía una muy buena relación con su hermano Diogo Jota, con quien solía pasar sus vacaciones y compartía viajes en sus ratos libres. Ambos pasaron por el Porto, equipo donde Silva estuvo en las categorías inferiores y completó parte de su formación como delantero.

Los ‘Dragones’ también usaron sus redes sociales para lamentar el trágico suceso. “El FC Porto está de luto. Con profunda conmoción y tristeza, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes también jugaron con nosotros en las categorías inferiores. Que descansen en paz”, se puede leer.

Jürgen Klopp y un sentido mensaje a Diogo Jota

Si bien Jürgen Klopp dejó el Liverpool tras el final de la temporada 2023-24, dejó un legado imborrable en la institución de Anfield. Por supuesto, el fallecimiento de Diogo Jota lo ha afectado muchísimo y este no dudó en manifestarse en su cuenta oficial de Instagram, recordando al futbolista con quien compartió la consecución de cuatro títulos.

“¡Este es un momento difícil! ¡Debe haber un propósito mayor! ¡Pero no lo veo! Me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Diogo y su hermano André. Diogo no solo fue un jugador fantástico, sino también un gran amigo, un esposo y padre cariñoso y atento“, escribió el alemán.

“¡Te extrañaremos muchísimo! ¡Todas mis oraciones, pensamientos y fuerza para Rute, los niños, la familia, los amigos y todos los que los querían! Descansa en paz. Con cariño”, cerró el exentrenador de los ‘Reds’, dejando un mensaje a Rute Cardoso, esposa con la que Diogo Jota se había casado hace tan solo 10 días.

