Desde el (Monterrey, México), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por el , en el duelo válido para conocer al finalista que enfrentará a Irak. ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en DSports, canal que podrás ver desde DIRECTV, además del acceso de pago en DGO. Si estás en Bolivia podrás mirarlo FútbolCanal, Bolivia TV (BTV) y Entel TV Smart (Entel TV). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 26 de marzo desde las 17:00 horas (horario en Perú, con una hora más en Bolivia).

DIRECTV, DSports y DGO pasan el partido del repechaje entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)
DIRECTV, DSports y DGO pasan el partido del repechaje entre Bolivia vs. Surinam. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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