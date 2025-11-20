DIRECTV transmitió el sorteo del desde la ciudad de Zurich (Suiza). La supo cuál será su camino para llegar a la Copa del Mundo. ¿En qué canal pudiste verlo? El evento contó con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora arrancó la ceremonia? Las acciones se desarrollaron desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y una hora más para suelo boliviano.

Llave 1:

Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Ganador 1)

Final: RD Congo vs. Ganador 1

Llave 2:

Semifinal: Bolivia vs. Surinam (Ganador 2)

Final: Irak vs. Ganador 2

Sorteo del Repechaje al Mundial 2026. (Video: Fútbol Canal)
