Definidos los 42 clasificados directos al Mundial, este jueves 20 de noviembre se definirá cómo se jugará la etapa de repechaje. Con Bolivia como representante de Conmebol, conoceremos la conformación de las llaves de semifinales entre los representantes de Asia, África, Concacaf y Oceanía. En la siguiente nota conoce a todos los clasificados y a qué hora inicia este importante sorteo a desarrollarse desde Zúrich, ciudad ubicada en Suiza.

Para el Mundial 2026, ya no serán 32 equipos participan porque -desde FIFA- decidieron elevar a 48 las plazas. De esta manera, también se innovaron los métodos de clasificación desde la instancia del repechaje. Con los boletos directos definidos, se vienen momentos inéditos.

El repechaje internacional reunirá a Bolivia como representante de Conmebol porque ‘La Verde’ quedó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Por Concacaf, aseguraron su boleto Jamaica y Surinam en la última fecha de la competencia. Nueva Caledonia irá por Oceanía. Entre ellos, se definirá la conformación de las semifinales.

Quienes clasificaron de manera directa a la final por los dos cupos disponibles, fueron Irak y República Democrática del Congo, ubicados en los puestos 57° y 60° del ránking FIFA, respectivamente, representando a la confederación de Asia y África.

En el caso de la UEFA, el tipo de definición es distinto y tendrá más partidos en escena, por lo que podría complicar chances de algunos países con historia en el Mundial como Italia. En total, son 16 escuadras que buscarán 4 cupos disponibles. El sorteo también se realizará el jueves 20.

Así están formados los bombos

Bombo 1 : Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania

: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania Bombo 2 : Polonia, Gales, Chequia y Eslovaquia

: Polonia, Gales, Chequia y Eslovaquia Bombo 3 : Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo

: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

Los equipos fueron divididos en cuatro bombos. Las 12 selecciones que quedaron en segundo lugar en eliminatorias quedaron distribuidos entre los bombos 1, 2 y 3. El bombo 4 lo integran las cuatro selecciones que vienen de la Liga de Naciones de la UEFA como no cabezas de serie. Las selecciones del bombo 1 se medirán con los del bombo 4, y los del bombo 2 con el bombo 3.

Cabe resaltar que el repechaje se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. Las sedes elegidas para la realización de estos partidos son los estadios de Guadalajara y Monterrey.

¿A qué hora se realizará el Sorteo del Repechaje al Mundial 2026?

El Sorteo del Repechaje al Mundial 2026 está programado para este jueves 20 de noviembre desde las 7:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 a.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 a.m.; en México a las 6:00 a.m.; y en España a la 1:00 p.m.

¿En qué canal ver el Sorteo del Repechaje al Mundial 2026?

El Sorteo del Repechaje al Mundial 2026 contará con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

