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DIRECTV EN VIVO, Uruguay vs. Argelia en directo: cómo ver AUF TV y DSports
Este martes 31 de marzo desde las 1:30 p.m. (horario peruano), Uruguay vs. Argelia chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el repechaje intercontinental del Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Allianz Stadium (Turín, Italia) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.
Uruguay enfrentará a Argelia este martes. (Video: AUF) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.