transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 6 de octubre desde las 9:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Uruguay, Argentina y Brasil. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 8:00 a.m. y en India a las 7:30 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! AUF TV es la otra opción para mirar este cruce.

Uruguay vs. India se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: AUF)
Uruguay vs. India se enfrentarán en amistoso internacional. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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