Portugal vs. Bélgica EN VIVO: canales TV y cómo ver por octavos de Eurocopa 2021

Portugal vs. Bélgica se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 27 de junio por los octavos de final de la Eurocopa 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio de La Cartuja de la localidad de Sevilla (España). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV Sports y Cuatro para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Portugal y Bélgica.

Bélgica y Portugal, dos de los grandes favoritos al título, se miden en un choque con tintes de final adelantada, que augura duelos estelares sobre el césped. Primeros de su grupo B con pleno de victorias, los ‘Diablos Rojos’ confiaban encontrarse en octavos con un rival asequible, pero se han topado con los lusos, vigentes campeones continentales.

Portugal vs. Bélgica: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Impulsados por su gran estrella Cristiano Ronaldo, los portugueses pasaron como terceros del grupo F, la llave ‘de la muerte’, por detrás de Francia y Alemania para enfrentarse a otra prueba de altura.

Portugal volverá a confiar ante Bélgica en el buen momento de Ronaldo, máximo goleador del torneo con cinco goles en tres partidos, lo que le han permitido igualar al iraní Ali Daei como máximo goleador en partidos internacionales (109).

Ronaldo viene de marcar un doblete ante Francia.

‘Lucha por el gol’

“Siempre lo está intentando y lucha por los goles”, lo elogió el miércoles el seleccionador luso Fernando Santos, insistiendo en que “está comprometido con el equipo”.

Ronaldo volverá a ser el referente de un equipo que en algunos momentos estuvo al borde del abismo en la fase de grupos, pero que tras su derrota ante Alemania 4-2 dio una buena imagen en el empate 2-2 con Francia.

“El partido de mañana es una final para nosotros y las finales no se juegan, se ganan y creo que lo podemos hacer”, dijo Santos. Bélgica “es un rival fuerte, pero tengo la convicción de que podemos ser más fuertes que ellos”, añadió el técnico portugués.

Ronaldo probablemente vuelva a estar acompañado en ataque por Bernardo Silva y Diogo Jota, mientras en el centro del campo Santos podría optar por repetir con Joao Moutinho y Renato Sanches en la medular.

El fuerte calor que se espera para el domingo en Sevilla podría favorecer a los lusos, que a priori ya tienen ganado el duelo en las gradas, favorecidos por la cercanía geográfica.

Pero ya sea en las gradas de La Cartuja o por televisión, los belgas estarán pendientes de una selección, que tras colgarse el bronce en el Mundial de 2018 ha iniciado un recorrido impecable en la Eurocopa.

La Cartuja de Sevilla recibirá el partido entre Bélgica y Portugal.

Duelo de artilleros

Frente a Ronaldo, los hombres que entrena el español Roberto Martínez ponen sus miras en Romelu Lukaku, autor de tres tantos en el campeonato continental, en lo que se perfila como un duelo de artilleros de altos vuelos.

“Es uno de los mejores delanteros del mundo, ha tenido que aguantar muchas críticas, ha crecido mucho desde que era un chaval fuerte y rápido y se ha convertido en uno de los mejores delanteros del mundo”, dijo este sábado su compañero Jan Vertonghen. Junto a Lukaku, otro gran referente para los belgas, será Kevin de Bruyne.

El centrocampista se perdió el primer partido contra Rusia, pero en los dos siguientes marcó dos goles y dio dos asistencias, a lo que se une su córner que acabó en gol en propia puerta del portero finlandés Lukas Hradecky.

“Creo que es el mejor creador de juego del mundo, es un jugador especial que juega con inteligencia y, la verdad, no he visto nunca un jugador como este”, dijo Roberto Martínez.

Lukaku es una de las figuras de la selección de Bélgica.





