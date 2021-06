Portugal vs. Bélgica EN VIVO| EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV: sigue el juego por octavos de final de la Eurocopa 2021, este domingo 27 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Comandada por Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal, vigente campeona de la Eurocopa, buscará el pase a la siguiente ronda, cuando se mida con Bélgica, que tiene a Romelu Lukaku como su principal carta de gol. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Portugal vs. Bélgica: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Bélgica, con la labor en el banquillo del español Roberto Martínez, se ha ganado el respeto en el continente y el de tener la aspiración de luchar por un título, algo que no logra desde que alcanzaron la final de la Eurocopa de 1980 en Italia.

Para ello, Bélgica llega a octavos tras cosechar tres victorias, frente a Rusia (3-0), Dinamarca (1-2) y Finlandia (0-2), con un Romelu Lukaku implacable que suma tres goles y un Kevin de Bruyne inspirado como director de orquesta. El delantero del Inter y el centrocampista del Manchester City, elegidos mejores jugadores de la temporada en la Serie A y en la Premier League, respectivamente, están siendo los más destacados.

Portugal también confirmó que es aspirante a revalidar su título y que es tremendamente difícil de batir. Y más con Cristiano Ronaldo en racha. Sobrevivió en el grupo de la muerte, pese al tropiezo que significó la derrota ante Alemania.

En el trascendental duelo ante Francia en Budapest supo sacar su carácter competitivo para seguir en el torneo. El duelo ante Bélgica no será menor y Fernando Santos y sus jugadores saben que deben mantener ese espíritu de bloque y el equilibrio que tantos réditos le ha dado.

El seleccionador luso podría formar con un centro del campo integrado por Joao Palinha, Renato Sanches y Joao Moutinho. Estos dos últimos, que fueron las grandes novedades en el once ante Francia, cumplieron con nota, al igual que el mediocentro del Sporting de Lisboa, que reemplazó en el descanso a Danilo Pereira.

Palinha se ha adaptado bien a jugar por delante de una defensa de cuatro. En su equipo lo hace con una zaga de cinco y Fernando Santos está más que satisfecho de su actuación. No obstante, Danilo aseguró que el golpe había sido un susto y que se encontraba bien.

Renato Sanches parece haber ganado la partida al bético William Carvalho, titular los dos primeros encuentros, y Moutinho puede tener más opciones que Bruno Fernandes, cuyo rendimiento es superior cuando su equipo juega con dos mediocentros defensivos.

La zaga es tan inamovible como el ataque, con la magia de Bernardo Silva, la velocidad y movilidad de Diogo Jota y con Cristiano Ronaldo como punta de lanza. El máximo artillero de la Eurocopa tiene ante sí más récords por batir a las puertas de un nuevo duelo de goleadores con Romelu Lukaku.

Portugal vs. Bélgica: probables alineaciones

Portugal: Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Joao Moutinho, Palinha o Danilo, Renato Sanches, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Diogo Jota. DT: Fernando Santos

Bélgica: Courtois, Vermaelen, Boyata, Alderweireld, Thorgan Hazard, Witsel, De Bruyne, Meunier, Carrasco, Eden Hazard y Lukaku. DT: Roberto Martínez

Con información de EFE.

