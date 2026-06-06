¿Dónde ver Bolivia vs. Escocia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 6 de junio 2026: Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina y una hora más en Bolivia).

Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV pasarán el amistoso entre Bolivia vs. Escocia. (Video: FBF)

¿Dónde ver Bolivia vs. Escocia?

El partido entre Bolivia vs. Escocia se podrá ver en territorio boliviano a través de las señales de Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. Además, los aficionados podrán seguir la cobertura del encuentro mediante las plataformas digitales de los canales que cuentan con los derechos de transmisión de este amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de junio.

¿Dónde ver Bolivia vs. Escocia por señal abierta?

El amistoso internacional entre Bolivia vs. Escocia se transmitirá por señal abierta en todo el territorio boliviano a través de Unitel y Bolivia TV (BTV). De esta manera, millones de aficionados podrán seguir el compromiso de la Verde sin necesidad de contratar un servicio de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Bolivia vs. Escocia por cable?

El encuentro entre Bolivia vs. Escocia también estará disponible mediante Entel TV para sus abonados, además de otros operadores que incluyan en su programación las señales de Unitel y BTV. Esta alternativa permitirá a los espectadores acceder a la transmisión con distintas opciones de calidad y cobertura.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Escocia en Bolivia?

El amistoso internacional entre Bolivia vs. Escocia comenzará a las 7:00 p.m. en territorio boliviano. El encuentro servirá como una importante prueba para la selección dirigida por Óscar Villegas en su preparación para los próximos desafíos de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Escocia en España?

Para los aficionados que siguen a la Verde desde España, el partido entre Bolivia vs. Escocia arrancará a las 1:00 a.m. del día siguiente. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los seguidores bolivianos en Europa deberán trasnochar para acompañar a su selección en este atractivo duelo internacional.