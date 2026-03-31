Bolivia vs. Irak se enfrentan por el repechaje intercontinental. (Diseño: Depor)
Bolivia vs. Irak se enfrentan por el repechaje intercontinental. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por el del Mundial 2026? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la FIFA, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 31 de marzo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), FútbolCanal, Entel TV Smart (Entel TV) y Bolivia TV (BTV). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 10:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en territorio boliviano).

¿Dónde ver el partido entre Bolivia vs. Irak? (Video: La Verde)
¿Dónde ver el partido entre Bolivia vs. Irak? (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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