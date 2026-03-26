Bolivia vs. Surinam juegan por el repechaje intercontinental para ir al Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Bolivia vs. Surinam juegan por el repechaje intercontinental para ir al Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por el del ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación de la FIFA, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 26 de marzo del 2026: DSports (DIRECTV y DGO), Entel TV Smart (Entel TV), FútbolCanal y Bolivia TV (BTV). Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en territorio boliviano).

¿Dónde ver el partido entre Bolivia vs. Surinam? (Video: FBF)
¿Dónde ver el partido entre Bolivia vs. Surinam? (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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