Brasil vs. Francia se enfrentan en amistoso internacional. (Diseño: Depor)
Brasil vs. Francia se enfrentan en amistoso internacional. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional desde el Gillette Stadium de Massachusetts? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago Disney+ Premium. SporTV y Globo TV también lo transmitirán para territorio brasileño; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Brasil se prepara para enfrentar a Francia el 26 de marzo. (Video: CBF)
Brasil se prepara para enfrentar a Francia el 26 de marzo. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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