¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por la ? ¿En qué canal transmiten el partido de ida? Según al programación de la CONMEBOL, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 19 de febrero: ESPN y FOX Sports, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina y Brasil).

Lanús vs. Flamengo se enfrentan por la ida de la Recopa Sudamericana 2026 (Video: Lanús)
Dónde ver el partido entre Lanús vs. Flamengo. (Video: Lanús)
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

