¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el miércoles 25 de febrero: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5, además de VIX en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 9:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Paraguay).

México vs Islandia por amistoso internacional | VIDEO: La Selección Mexicana
