¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa EN VIVO y EN DIRECTO, por la Supercopa de Europa 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 12 de agosto desde las 14:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar Leipzig, Alemania: se disputará en el Red Bull Arena.

PSG vs. Aston Villa: previa del partido

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Perú?

En Perú, la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión está programada para las 2:00 p. m. (hora peruana) de este miércoles 12 de agosto.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Argentina?

En Argentina, el partido estará disponible por ESPN y Disney+ Premium, por lo que los aficionados podrán elegir entre la señal televisiva y la plataforma de streaming para seguir la final.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Colombia?

Los hinchas en Colombia podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium, señales que transmitirán la Supercopa de Europa en el mercado colombiano.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Chile?

En Chile, la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m., de acuerdo con el horario local.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en México?

Los aficionados en México podrán ver PSG vs. Aston Villa por TNT Sports, mientras que la alternativa de streaming será HBO Max.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la Supercopa de Europa será transmitida vía Paramount+, plataforma que ofrecerá el partido en vivo y también permitirá verlo bajo demanda posteriormente.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en Centroamérica?

En Centroamérica, la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium, de acuerdo con la distribución regional de los derechos de la competición.

¿Dónde ver PSG vs. Aston Villa en streaming?

Para quienes quieran ver la Supercopa de Europa por internet, las opciones dependen del país: Disney+ Premium en buena parte de Latinoamérica, Paramount+ en Estados Unidos, HBO Max en Reino Unido y México.

PSG vs. Aston Villa. (Video: PSG)