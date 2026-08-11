PSG vs. Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto, en el compromiso válido por el título de la Supercopa de Europa 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Red Bull Arena. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El PSG llega como el gran protagonista de la cita después de haber consolidado su supremacía en Europa. El conjunto dirigido por Luis Enrique conquistó nuevamente la Champions League y afrontará una vez más la disputa por el título de la Supercopa de Europa con la posibilidad de sumar otro trofeo a una etapa histórica para el club parisino. La principal interrogante estará relacionada con el ritmo competitivo, debido a que la temporada oficial en Francia todavía no ha comenzado.

El cuadro parisino cuenta prácticamente con toda su plantilla para la definición, aunque varios de sus internacionales se incorporaron recientemente a los entrenamientos después de sus compromisos del verano. Entre los futbolistas que podrían llegar con menor ritmo aparecen Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabián Ruiz y Warren Zaïre-Emery, por lo que Luis Enrique deberá decidir cuánto arriesgar con sus principales figuras desde el inicio.

Además, PSG llega a la Supercopa con una curiosidad que le añade picante al enfrentamiento: Lucas Digne acaba de cambiar Aston Villa por el conjunto parisino. El lateral francés fue anunciado el domingo como nuevo jugador del PSG hasta 2029, después de su etapa en Inglaterra, por lo que no podrá enfrentarse a su antiguo equipo y protagoniza uno de los movimientos más llamativos en la previa de la final.

Luis Enrique buscará ganar un nuevo título con el PSG. (Foto: AFP)

Aston Villa, mientras tanto, afrontará la final con la intención de repetir la gran campaña europea que le permitió conquistar la Europa League y conseguir el billete para esta definición. El equipo de Unai Emery vuelve a una instancia continental de máxima exigencia y buscará demostrar que su crecimiento en los últimos años puede traducirse también en un título frente al vigente campeón de Europa.

El conjunto inglés también ha realizado movimientos importantes durante el mercado de fichajes. Uno de los nombres que más expectativa genera es Alejandro Garnacho, incorporado para reforzar el ataque, mientras que jugadores como Emiliano Martínez, John McGinn, Emiliano Buendía y Ollie Watkins aparecen como piezas importantes dentro de la estructura de Emery. La posible presencia de Garnacho le añade además un nuevo foco de desequilibrio a un equipo que buscará explotar los espacios que pueda dejar PSG.

El antecedente más reciente entre ambos equipos invita a esperar una final de alta intensidad. PSG y Aston Villa se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions League 2024-25, con clasificación del conjunto francés por un global de 5-4. PSG ganó 3-1 en la ida y llegó a tener una ventaja de 5-1 en el global, pero Aston Villa reaccionó en la vuelta con un 3-2 y estuvo cerca de protagonizar una remontada histórica.

La diferencia entre ambos en la preparación también será un elemento importante. PSG encara el partido después de una pretemporada en la que ha tenido compromisos exigentes, mientras que Aston Villa llega con una serie de amistosos que le han permitido acumular minutos. Los últimos resultados publicados muestran irregularidad en ambos casos, aunque el equipo inglés ha protagonizado encuentros de muchos goles, una característica que podría repetirse ante un PSG acostumbrado a asumir el protagonismo ofensivo.

Unai Emery quiere seguir haciendo historia con el Aston Villa. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan PSG vs. Aston Villa?

PSG vs. Aston Villa se enfrentan este miércoles 12 de agosto por el título de la Supercopa de Europa 2026. El encuentro, que se disputará en el Red Bull Arena, está programado para las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver PSG vs. Aston Villa?

En cuanto a la transmisión del PSG vs. Aston Villa, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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