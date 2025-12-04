Sorteo del Mundial 2026 será este viernes 5 de diciembre. (Foto: Getty Images)
Este viernes 5 de diciembre se definen los grupos del (EN VIVO | EN DIRECTO) desde Estados Unidos. El Centro Kennedy de Washington D.C (Estados Unidos) será escenario de esta gala. Las acciones se llevarán a cabo desde las 12:00 p.m. (hora peruana), dos horas más en países como Brasil, Chile y Uruguay. Una más en Bolivia y Paraguay. ¿Dónde ver la transmisión del evento? La ceremonia estará disponible a través de DSports para toda Latinoamérica. Además, en México podrás sintonizarlo a través de TUDN. En Estados Unidos, Telemundo Deporte lo llevará a sus hogares. ¡No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV! Entérate todos los detalles en la web de Depor.

