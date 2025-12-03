Inicia la fiesta. Este viernes 5 de diciembre, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La fiesta del fútbol tendrá uno de sus momentos más claves porque se definirá la ubicación de los 48 integrantes de la competencia. El evento se realizará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con fecha desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La ceremonia se llevará a cabo desde Washington D.C., ciudad ubicada en EEUU.

A falta de conocer a seis países que participarán (se definen en repechaje), 42 selecciones conocerán su destino para el año 2026, en uno de los eventos más importantes que se realiza cada cuatro años. Para esta edición, hay un nuevo formato que integra a más candidatos.

Para el sorteo, los únicos equipos que tienen una posición determinada son México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones que verán desfilar a distintas delegaciones en sus calles a lo largo de un mes.

El resto de cabezas de serie serán ubicados en el resto de grupos para que solo se puedan enfrentar en la final o instancias decisivas. Cabe resaltar que ningún equipo de la confederación podrá chocarse en el mismo grupo. Esta medida no aplica para los de UEFA porque tienen mayor cantidad.

Cabe resaltar que el nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos y los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, irán a los 16vos de final. En total, se desarrollarán 104 partidos oficiales, siendo el último el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New York.

México será el encargado de abrir el torneo el jueves 11 desde el estadio Azteca y su segundo partido será el jueves 18 desde el Akron de Guadalajara. En el caso de Canadá, su debut es el 12 en el BMO Field de Toronto. Estados Unidos, por su parte, juega el viernes 12 también en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Estados Unidos recibirá más choques porque cuenta con 11 de los 16 estadios habilitados por la FIFA: Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

Por otro lado, México tiene tres escenario a su disposición: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Por último, Canadá completa la lista de anfitriones con dos: Vancouver y Toronto.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 está pactado para este viernes 5 de diciembre desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el sorteo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 5:00 p.m.

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., con la transmisión exclusiva de DIRECTV para toda Latinoamérica y América TV para el territorio peruano, además de las alternativas de streaming en DGO y América tvGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR