La UEFA llevó a cabo el sorteo de grupos de la Champions League, el pasado jueves 31 de agosto en Mónaco, revelando así las ocho series que constan de cuatro equipos cada una. De esta manera, se dio inicio al camino hacia la final que se celebrará en el estadio Wembley el próximo año. Aunque hay varios grupos equilibrados, el considerado como el “Grupo de la Muerte” es el Grupo F, compuesto por equipos de las cuatro ligas más fuertes del mundo.

La fase de grupos de la Champions League 2023-2024 está programada para comenzar el martes 19 de septiembre, con la celebración de los primeros cuatro partidos, seguidos por otros cuatro que tendrán lugar el miércoles 20 de septiembre. En el siguiente artículo de Depor, podrás conocer los grupos confirmados para la temporada 2023-2024, así como obtener los mejores pronósticos, predicciones y cuotas para que puedas realizar tus apuestas.

Grupos de la Champions League 23/24

Grupo A: Bayern Múnich, Manchester United, Lazio, Galatasaray.

Pronosticos de la Champions League - 19 de septiembre

En la jornada 1 se llevarán a cabo ocho partidos, con Milan vs. Newcastle y Young Boys vs. RB Leipzig dando inicio al torneo. Más tarde, PSG vs. Borussia Dortmund y FC Shakhtar Donetsk vs. Porto, también se presentarán en un emocionante enfrentamiento que promete grandes actuaciones.

Manchester City vs. Red Star y Lazio vs. Atlético Madrid son otros dos encuentros programados para el 19 de septiembre. El segundo, en particular, llama la atención de los aficionados, ya que los ‘Colchoneros’ buscarán redimirse tras sus decepcionantes resultados en la última competición.

Para cerrar la jornada 1 de la Champions League, se enfrentarán Barcelona vs. Royal Antwerp FC y Feyenoord vs. Celtic. Estos enfrentamientos se prevén igualados. Barcelona, con un equipo renovado, aspira a conseguir sus primeros tres puntos, mientras que Feyenoord intentará hacer valer su localía en un partido que promete ser atractivo.

Partidos Local Empate Visita Casa de apuestas AC Milan vs. Newcastle 2.36 3.60 2.80 Doradobet Young Boys vs. RB Leipzig 4.75 4.20 1.64 Doradobet Barcelona vs. Royal Antwerpen FC 1.20 7.00 12.00 Doradobet FC Shakhtar Donetsk vs. Porto 4.20 3.80 1.80 Doradobet Feyenoord vs. Celtic 1.58 4.20 5.33 Doradobet Lazio vs. Atlético Madrid 2.90 3.25 2.45 Doradobet Manchester City vs. Red Star 1.07 11.00 26.00 Doradobet PSG vs. Borussia Dortumund 1.61 4.20 5.00 Doradobet

Pronosticos de la Champions League - 20 de septiembre

Siguiendo con la jornada 1, que se llevará a cabo el 20 de septiembre, los enfrentamientos comienzan con Real Madrid vs. Union Berlin y Galatasaray vs. Copenhague, que prometen ofrecer duelos emocionantes. El equipo español, máximo campeón de este torneo, se enfrentará a un rival que no escatimará en esfuerzos por conseguir los tres puntos. Por su parte, Galatasaray recibirá a los daneses en un enfrentamiento que se prevé igualado.

Horas más tarde, se enfrentarán Bayern Munich vs. Manchester United y Benfica vs. FC Salzburg. El primero de estos partidos es uno de los más atractivos, ya que involucra a dos de los equipos más poderosos de sus respectivas ligas, lo que promete una competencia intensa. Por otro lado, Benfica recibirá al Salzburg, un equipo que cuenta con jugadores con el potencial de sorprender individualmente y lograr una victoria inesperada.

Continuando con los enfrentamientos, Braga vs. Napoli y Arsenal vs. PSV se presentarán en lo que se espera que sean partidos igualados en esta fecha. Finalmente, Sevilla vs. Lens y Real Sociedad vs. Inter Milan cerrarán la jornada 1, ofreciendo un choque de gran impacto.

Partidos Local Empate Visita Casa de apuestas Galatasaray vs. Copenhague 1.60 4.20 5.00 Doradobet Real Madrid vs. Union Berlin 1.36 5.00 8.00 Doradobet Arsenal vs. PSV 1.40 5.00 7.00 Doradobet Bayern Munchen vs. Manchester United 1.58 4.33 5.00 Doradobet Benfica vs. FC Salzburg 1.42 4.75 6.66 Doradobet Braga vs. Nápoles 4.00 3.75 1.85 Doradobet Real Sociedad vs. Inter Milan 3.10 3.33 2.30 Doradobet Sevilla vs. Lens 1.96 3.50 3.75 Doradobet

