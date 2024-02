En el Estadio Nacional Brígido Iriarte, las selecciones de Argentina vs. Brasil chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la tercera jornada del cuadrangular final del torneo Preolímpico Sub 23. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, ya que solo una victoria les asegura su boleto a las Olimpiadas Paris 2024, arrancará a las 3:30 de la tarde (hora peruana) y 5:30 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV) para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

A pesar de ser considerados favoritos para este partido, los brasileños no pueden subestimar a su oponente, ya que aún no han asegurado su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Recientemente, sufrieron una derrota ante Paraguay, pero lograron una victoria crucial sobre Venezuela en la última jornada.

El triunfo ante la ‘Vinotinto’, por 2-1, con goles de Maurício Magalhães y Guilherme Biro, es lo que le permite a la ‘Canarinha’ mantener viva su esperanza olímpica, ya que se encuentra segundos en la tabla de clasificación con tres puntos, uno menos que el de Paraguay, pero por encima de Argentina (2) y Venezuela (1).

En la vereda del frente, bajo la dirección de Javier Mascherano, la ‘Albiceleste’ tuvo un inicio desafiante en el Cuadrangular Final con un empate contra la Selección de Venezuela (2-2). A pesar de la controversia del partido, los argentinos no pudieron mostrar su dominio para obtener la victoria.

En su segundo encuentro, Argentina experimentaron una situación similar. A pesar de anotar temprano contra Paraguay, los guaraníes lograron revertir el marcador y asegurar un empate 3-3. Esta situación los lleva a la última fecha de la fase final con la necesidad imperativa de ganar para asegurar su participación en París 2024.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Brasil?

El partido Argentina vs. Brasil se llevará a cabo este domingo 11 de febrero como parte de la última jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El duelo comenzará a la 5:30 p.m., en el horario de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En Venezuela y Bolivia iniciará a las 4:30 p.m.; mientras que en Perú, Colombia y Ecuador a las 3:30 p.m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Brasil?

Si no quieres perderte ni un minuto del Argentina vs. Venezuela, ten en cuenta que se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) y TyC Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.

