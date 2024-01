Las selecciones de Chile vs. Argentina juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 30 de enero en el Estadio Misael Delgado de Valencia por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico Sudamericano Sub-23. El partido está programado para las 8 de la noche (hora argentina y chilena - 6:00 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de DSports (DIRECTV) y TVN. Revisa en Depor, la mejor previa con los horarios, canales TV, estadísticas, goles, minuto a minuto y más detalles importantes del encuentro.

Este marte, la Selección de Chile y de Argentina, se preparan para enfrentarse por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico Sudamericano 2024, que está llegando a su fase decisiva. El equipo liderado por Javier Mascherano, que descansoó en la fecha anterior, obtuvo un empate y una victoria hasta el momento. En su primer partido, empataron con Paraguay 1-1, y en el segundo derrotaron a Perú por 2-0.

Este encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Misael Delgado de Valencia, será crucial para iniciar su camino hacia la siguiente etapa del torneo. Por otro lado, el equipo dirigido por Nicolás Córdova tiene como registros una derrota y una victoria. En su debut, perdieron ante Perú 1-0, descansaron en la segunda jornada y en la tercera vencieron a Uruguay por 1-0 con un gol de Clemente Montes.

La ‘Albiceleste’, se encuentra en el segundo lugar del Grupo, con cuatro puntos, a uno de distancia de la ‘Roja’, lo que hace que la victoria en este encuentro sea de vital importancia. La selección chilena necesita asegurar un lugar en el primer o segundo puesto para avanzar a la siguiente fase, y actualmente ocupa el tercer lugar, y le faltaría enfrentar a Paraguay en la próxima ronda.

Es importante tener en cuenta que, una vez que todos los equipos hayan jugado entre sí, los dos primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente etapa. La fase final contará con las cuatro selecciones clasificadas, que competirán bajo el mismo formato de todos contra todos. Las dos primeras selecciones de la tabla obtendrán una plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024.





¿A qué hora juegan Chile vs. Argentina?

El partido entre Chile vs. Argentina, correspondiente a la cuarta fecha del Preolímpico Sudamericano Sub 23, se llevará a cabo este martes 30 a las 8:00 p.m., hora local en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los horarios pueden variar en otros países: en Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 6:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 7:00 p.m. En México, el partido iniciará a las 5:00 p.m.





¿En qué canal ver Chile vs. Argentina?

La transmisión del partido entre Chile vs. Argentina estará disponible a través de la señal de DSports (DIRECTV) para la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, si te encuentras en Chile, también podrás verlo por TVN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con alguna de estas alternativas, recuerda que te llevaremos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso, en Depor.





Chile vs. Argentina: posibles alineaciones

Chile : Vicente Reyes; Joaquín Gutiérrez, Valentín Vidal, Jonathan Villagra, Matías Vásquez; César Pérez, Renato Cordero, Vicente Pizarro; Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

: Vicente Reyes; Joaquín Gutiérrez, Valentín Vidal, Jonathan Villagra, Matías Vásquez; César Pérez, Renato Cordero, Vicente Pizarro; Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Alexander Aravena. Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Cristian Medina, Juan Sforza, Ezequiel Fernández; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.





¿Dónde van a jugar Chile vs. Argentina?

El encuentro entre Chile y Argentina, correspondiente al Preolímpico Sudamericano Sub-23, tendrá lugar en el Polideportivo Misael Delgado, un estadio polivalente ubicado en Valencia, Estado Carabobo, en el centro norte de Venezuela que tiene una capacidad aproximada de 10 mil espectadores. Aunque es de tamaño relativamente reducido, este recinto alberga diversas disciplinas deportivas, destacándose especialmente el fútbol y la natación.

Polideportivo Misael Delgado se encuentra ubicado en Venezuela. (Foto: Agencias).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO