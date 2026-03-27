Este viernes 27 de marzo desde las 3:15 p.m. (Horario en Perú y Ecuador), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo duelo . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ECDF (El Canal del Fútbol) en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de ECDF Web, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Riyah Air Metropolitano será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Ecuador enfrentará a Marruecos en amistoso por la fecha FIFA. (Video: FEF)
Ecuador enfrentará a Marruecos en amistoso por la fecha FIFA. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS