FIFA terminó con la novela de Byron Castillo en la Selección de Ecuador a inicios de junio. La Comisión Disciplinaria del máximo ente del fútbol mundial desestimo todos los cargos contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y permitirá que se parte de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Qatar.

El centrocampista, ya fuera de toda polémica, fue presentado esta semana como nuevo futbolista de León de México. El exBarcelona SC habló de todo lo que sucedió en los últimos meses y se mostró feliz por los retos que pronto que tendrá que enfrentar en su carrera.

“Me siento feliz de poder estar aquí, con toda esta gente que me ha acogido muy bien. Y bueno me siento feliz, antes de que pasara todo esto (el reclamo fallido de Chile a la FIFA) siempre he sido una persona feliz, me gusta reír, hacer amigos, conversar. Y bueno, está el Byron de vuelta después de todos esos problemas que tuve”, explicó Castillo.

Byron dejó claro que siempre intentó enfrentar los problemas con una sonrisa en el rostro. “Soy un jugador muy alegre, a pesar de todos los problemas siempre me vas a ver riendo y si tú estás conmigo, vas a pasarla bien. En cancha me gusta atacar, ser explosivo, marcar, con mucha resistencia”, agregó.

Ecuador será parte del Grupo A de Qatar 2022 junto al seleccionado anfitrión, Senegal y Países Bajos. “Poder estar en un Mundial es algo muy lindo, a disfrutarlo porque son cosas que no se juegan todos los días. En Ecuador estamos 100% seguros de que vamos a hacer cosas grandes”, sentenció quien inició su carrera en el club Norte América de su país.

Castillo es uno de los ‘fijos’ en la lista de Gustavo Alfaro para el Mundial. El ‘Tri’ hará su debut en la máxima competición de selecciones frente a Qatar el 21 de noviembre, mientras que disputará luego los partidos restantes contra Países Bajos y Senegal, el 25 y 29 de noviembre, respectivamente.

¿Cuándo se juega el Mundial Catar 2022?

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022 y 32 países competirán en el torneo.





