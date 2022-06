Boca Juniors sacó un empate sin goles que vale como triunfo en Brasil. Si bien Corinthians buscó adueñarse del marcador, una de las ‘piedras en el zapato’ que tuvieron fue Luis Advíncula, ya que su labor defensiva permitió que el arco ‘xeneize’ quede intacto, ganándose así los elogios de la prensa argentina.

Así se puede ver en el análisis del ‘Uno por uno’ que hizo el diario Olé, donde destacaron su despliegue en el campo, pese a la constantes llegadas del ‘10’. “Contenido por la presencia de William en su sector. Muy atento, seguro y firme en la tarea defensiva. Áspero a veces para meter. En ataque se proyectó lo justo y necesario, sin descuidar la espalda”, escribieron sobre ‘Bolt’ desde Argentina.

No obstante, no fue el único elogio que recibió el ‘Rayo’. El periodista Teo Coquet no solo resaltó el desempeño del peruano, sino que calificó de “quirúrgico” el modo cómo el seleccionado nacional logró desarticular las jugadas ofensivas del cuadro brasileño.

“No recuerdo un lateral derecho tan asentado como Advíncula en los últimos años de Boca. Quizás se me esté escapando alguien. Pero lo del peruano hoy en Arena De San Pablo fue quirúrgico. Le tocó marcar a Willian y solo fue gambeteado una vez. Locura”, publicó el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Respecto a números, el defensa peruano estuvo presente en los 90 minutos del partido, tuvo un despeje y tuvo cuatro duelos ganados de nueve. Además, acumuló 63 toques en todo el encuentro con un 85 % de precisión en sus pases y tres regates (uno de ellos llegó a completarse), según datos de SofaScore .

Boca Juniors tendrá la posibilidad de cerrar la llave en su estadio, la Bombonera, casa que espera tener un lleno total para el duelo de vuelta. El objetivo es la clasificación, por lo que el DT ya está pensando qué movidas realizar para llegar al 100% para el siguiente martes 5 de julio.





