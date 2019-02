Ecuador vs. Brasil en partido de vida o muerte: juegan por el hexagonal final del Sudamericano Sub20

Ecuador vs. Brasil se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE ) en el Estadio El Teniente en Rancagua de Chile por la jornada 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 2019. No te pierdas del minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. El 'Scratch' se encuentra obligado a conseguir un triunfo para seguir con vida en un campeonato que ha hecho nada bien. Se juega un buen duelo.



Ambas selecciones se enfrentarán con dos metas opuestas: la 'Tri' buscará sellar su clasificación para el Mundial de Polonia y la 'Canarinha' evitar quedar fuera del torneo.

Ecuador vs. Brasil: horarios en el mundo



16:50 horas - México

17:50 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:50 horas - Venezuela, Bolivia

19:50 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

20:50 horas - Brasil

22:50 horas - Reino Unido

23:50 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Colombia vs Ecuador por la fecha 3 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2019. (Photosport Chile) Ecuador llega tras vencer a Colombia en el Sudamericano Sub 20 (Photosport Chile)

El regreso de Rodrygo, que se perdió el partido anterior por suspensión, es la mejor noticia para una selección brasileña que pende de un hilo a falta de dos jornadas para el final del hexagonal, donde los cuatro primeros lograrán billetes para el Mundial.

Brasil es el colista de la tabla con un solo punto, por lo que está obligado a ganar a la Selección de Ecuador para llegar a la última jornada con opciones de clasificar.

El técnico Carlos Amadeu necesitará la mejor versión de Rodrygo para evitar un tropiezo mayúsculo en un Sudamericano por el que, hasta ahora, Brasil ha pasado con más pena que gloria.

El lunes pasado, en la tercera jornada, logró remontar dos goles de desventaja ante Uruguay pero acabó cayendo con un gol en el tiempo añadido.

Ecuador, en tanto, saltará al césped en la ciudad chilena de Rancagua con el objetivo de asegurar el pase al Mundial y llegar así con más calma a la quinta y última jornada del hexagonal, que se jugará el domingo.

El equipo del entrenador Jorge Célico es tercero con seis puntos, los mismos que Argentina y uno menos que Uruguay, líder del campeonato.

La principal arma de los ecuatorianos es el ariete Leonardo Campana, máximo artillero del torneo con cuatro dianas y determinante el lunes pasado con el gol del triunfo ante Colombia en el minuto 95.

Ecuador vs. Brasil: posibles alineaciones

Ecuador: Ramírez; Porozo, Mina, Palacios, Vallecilla; Quintero, Rezabala, Cifuentes; Alvarado, Campana y Plata.



Brasil: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Thuler; Luan Candido, Luan, Marcos Bahia, Igor; Lincoln, Ramires y Rodrygo.