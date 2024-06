Portugal vs Eslovenia juegan este lunes 1 de julio desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa 2024. El partido se llevará a cabo en el Deutsche Bank Park en Frankfurt, Alemania. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Después de completar una fase preparatoria impresionante con victorias en todos sus diez partidos, la selección portuguesa arribó a la Eurocopa-2024 con altas expectativas, liderada por el entrenador español Roberto Martínez. Aunque se posicionó al frente del grupo E, su desempeño en la fase de grupos no fue tan espectacular, destacando una ajustada victoria sobre la República Checa por 2-1.

Posteriormente, consiguió una clara victoria de 3-0 sobre Turquía, que quedó segunda en el grupo E. No obstante, a pesar de haberse asegurado el primer lugar en su grupo, enfrentó una derrota de 2-0 contra Georgia, utilizando una alineación con varios suplentes. Durante estos encuentros, Martínez experimentó con diversas formaciones tácticas, alternando entre un 3-5-2 y un 4-3-3.

Aunque el conjunto luso es considerado favorito frente a Eslovenia, la reciente derrota ante Georgia, que cayó ante España el domingo, ha generado incertidumbre sobre el equipo. Esta incertidumbre se intensifica dado que su capitán y figura principal, el experimentado Cristiano Ronaldo, de 39 años, todavía no ha marcado en Alemania, a pesar de su participación activa.

En la vereda del frente, Eslovenia concluyó tercera en su grupo, empatando sus encuentros frente a Inglaterra, Dinamarca y Serbia. El equipo destaca por las habilidades de su portero, Jan Oblak, y su delantero, Benjamin Sesko. Se midieron contra Portugal en un amistoso en marzo de este año, donde sorprendieron al vencer 2-0.

¿En qué canal ver Portugal vs Eslovenia?

El partido entre Portugal vs Eslovenia se disputará en el Deutsche Bank Park y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar, además de la plataforma Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Portugal vs Eslovenia?

El encuentro entre Portugal vs Eslovenia está programado para este sábado 22 de junio desde las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde juegan Portugal vs Eslovenia?





