Ecuador vs. Costa Rica se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Teleamazonas y TC Televisión cuentas con los derechos para transmitirlo en suelo ecuatoriano, mientras que Repretel en territorio costarricense. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 13 de noviembre desde las 7:00 p.m. (hora en Perú y Ecaudor, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay).

Ecuador vs. Costa Rica: previa del partido

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica en Ecuador?

El amistoso entre Ecuador y Costa Rica se podrá ver en territorio ecuatoriano a través de Teleamazonas y TC Televisión. Ambos canales cuentan con los derechos de transmisión para llevar el encuentro a los hogares ecuatorianos durante esta fecha FIFA de noviembre

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa Rica por televisión abierta?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el partido mediante Teleamazonas, que ofrecerá la transmisión en señal abierta para todo el país. La programación especial comenzará a las 6:00 p.m., mientras que el encuentro está programado para las 7:00 p.m.

¿Cómo ver Ecuador vs. Costa Rica por streaming en Ecuador?

Los hinchas también podrán seguir el compromiso por internet a través de la página web de Teleamazonas, su canal oficial de YouTube y sus plataformas digitales de TikTok. Estas alternativas estarán disponibles para el público dentro de Ecuador.

¿Se podrá ver Ecuador vs. Costa Rica por cable en Ecuador?

Los usuarios de televisión por suscripción podrán consultar la disponibilidad de Teleamazonas y TC Televisión en la programación de sus respectivas cableoperadoras. La transmisión también estará disponible mediante la señal abierta de Teleamazonas, sin necesidad de contratar un servicio adicional.

¿Dónde ver Ecuador vs. Costa Rica en Costa Rica?

En territorio costarricense, el amistoso se podrá ver por televisión abierta a través de Repretel (Canal 6) y Teletica (Canal 7). Ambas señales adquirieron los derechos de transmisión del encuentro, por lo que los aficionados tendrán dos alternativas para acompañar a su selección.

¿Cómo ver Ecuador vs. Costa Rica por streaming en Costa Rica?

Los hinchas costarricenses podrán seguir el partido mediante TDMAX, la plataforma digital de Teletica. Esta alternativa permitirá acceder a la transmisión desde dispositivos compatibles y disfrutar del amistoso sin depender exclusivamente de un televisor.

¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Costa Rica por cable y TV?

En Ecuador, las señales confirmadas son Teleamazonas y TC Televisión. En Costa Rica, los aficionados podrán sintonizar Repretel y Teletica, mediante sus respectivas señales televisivas. La disponibilidad de estos canales dependerá de la programación de cada operador de televisión por suscripción.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Costa Rica y dónde ver el partido?

Ecuador vs. Costa Rica se enfrentarán este viernes 13 de noviembre de 2026, desde las 7:00 p.m. (hora ecuatoriana) y 6:00 p.m. (hora costarricense), en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En Ecuador, la transmisión estará disponible por Teleamazonas y TC Televisión, mientras que en Costa Rica se podrá seguir por Repretel, Teletica y la plataforma TDMAX.

Ecuador vs. Costa Rica se enfrentan por amistoso internacional FIFA, con la transmisión de Teleamazonas, TC Televisión y Repretel. (Video: FEF)