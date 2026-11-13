Por un nuevo válido por fecha FIFA, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de Teleamazonas y TC Televisión para todo el público ecuatoriano. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Olímpico de Atahualpa (Quito, Ecuador), está programado para las 19:00 horas del viernes 13 de noviembre, con una hora menos en Costa Rica. Para la hinchada costarricense, este partido será televisado en su país por Repretel.

Con la transmisión de Teleamazonas, TC Televisión y Repretel, Ecuador se enfrenta a Costa Rica. (Video: FEF)
Con la transmisión de Teleamazonas, TC Televisión y Repretel, Ecuador se enfrenta a Costa Rica. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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