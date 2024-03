Ecuador vs. Guatemala EN VIVO: Futbol Libre TV, El Canal del Fútbol y DSports (DIRECTV).

Ecuador vs. Guatemala se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 21 de marzo por amistoso internacional de fecha FIFA en partido que se llevará a cabo en el estadio Red Bull Arena, de la localidad de New Jersey (Estados Unidos). El partido está programado para las 8:30 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de El Canal del Fútbol (ECDF) y DSports (DIRECTV). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

El contacto de la selección de Ecuador con sus hinchas antes de su siguiente amistoso por la fecha FIFA. (Video: LaTri)

Ecuador vs. Guatemala: posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Ángel Mena, Kendry Páez, Junior Sornoza, Gonzalo Plata; Jordy Caicedo y Enner Valencia.

Guatemala: Nicholas Hagen; Diego Santis, José Carlos Pinto, José Morales, Kevin Ruiz; Óscar Castellanos, Óscar Santiz, Alejandro Galindo, Marco Domínguez; Antonio de Jesús López y José Martínez.