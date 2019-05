Ecuador vs Italia EN VIVO vía DirecTV Sports: revisa horarios y canales del choque por fecha 2 del Mundial Sub 20

Ecuador vs. Italia (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports chocan este domingo (11:00 a.m. hora peruana): sigue el partido por la fecha 2 del grupo B del Mundial Sub 20 que se disputará este 26 de mayo en el estadio Zdzisław Krzyszkowiak por transmisión de DirecTV Sports. La transmisión del duelo estará a cargo de DirecTV Sports para toda América Latina. Sigue incidencias en Depor.com

Luego de dar pelea en el debut pero con el sabor amargo de una empate, Ecuador no tiene margen de error ante Italia, un rival directo en la lucha por clasificar a la siguiente etapa del torneo de la categoría.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Ecuador vs. Italia.

Ecuador vs. Italia: horas y canales en el mundo

Perú 11:00 am. | DirecTV Sports

México 11:00 am.

Ecuador 11:00 am.

Colombia 11:00 am.

Bolivia 12:00 pm.

Paraguay 12:00 pm.

Venezuela 12:00 pm.

Brasil 1:00 pm.

Argentina 1:00 pm.

Chile 1:00 pm.

Uruguay 1:00 pm.

España 6:00 pm.

Ecuador, campeón sudamericano, se juega gran parte de sus chances de continuar en el Mundial en octavos de final ante al poderos Italia, quien venció a México en la primera fecha del torneo que se viene realizando en Polonia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.



La selección subcampeona de Europa, Italia, se medirá ante el 'Mini-Tri' en la división que en la primera fecha mostró talento y solidez. A ello hay que sumarle tener en cuenta que el conjunto europeo no llevó al Mundial a dos de sus máximas estrellas de la categoría: el delantero de la Juventus, Moise Kean, y el arquero del Milan, Gianluigi Donnaruma.



Bajo las órdenes de Jorge Célico, los norteños desaprovecharon un penal errado en la primera fecha cuando estaban 1-0 sobre Japón, y el punto sumado (1-1) dejó un amargo sabor de boca, del que quieren desquitarse ante la 'Azzurrina'.

► Se cocina lento: Manchester United planea trueque con Inter que llevaría a figura a Old Trafford



► ¿No se arrepentirán? El gigante de la Premier League que está cerca de llevarse a Lopetegui para el 2019-20



► Directo a Inglaterra: tres clubes top de la Premier League quieren a James Rodríguez en 2019-20



► ¿Lo ven en Real Madrid? Mbappé recibió crítica de Marquinhos por sus palabras de irse del PSG