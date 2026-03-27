se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo correspondiente a la fecha FIFA ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ECDF (El Canal del Fútbol) tiene los derechos de transmisión para Colombia, con su versión de streaming en la plataforma de ECDF Web. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 27 de marzo desde las 3:15 p.m. (hora en Perú). El duelo se llevará a cabo en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid, España.

Ecuador enfrentará a Marruecos en Madrid. (Video: FEF)
Ecuador enfrentará a Marruecos en Madrid. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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