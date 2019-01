¡Siéntate si estás parado! El espectacular golazo de Rezabala a Paraguay que no puedes dejar de ver [VIDEO]

En el Ecuador vs Paraguay , por la fecha 1 del grupo del Sudamericano Sub 20 Chile 2019 , Jordan Rezabala ha demostrado con dos golazos que será una de las figuras del torneo. Y cómo no serlo si este viernes se ha lucido con un espectacular golazo.



Cuando corrían los 44 minutos del partido y Ecuador ganaba precisamente con un gol de Rezabala, este mismo se paró frente al arco de la Albirroja y sacó un remate que dejó sin chances al portero Gill. El mejor gol del torneo hasta el momento.

El primer gol de Ecuador

Solo 10 minutos duró el marcador en blanco en el encuentro entre Ecuador y Paraguay por el Grupo B del Sudamericano Sub 20 2019 , luego de que Jordan Rezabala marcara el primero a favor de los norteños en el primer encuentro de ambas selecciones en el torneo.



Alvarado desbordó por derecha tras una recuperación en el fondo de Vallecilla. El centro sobró a Campana, pero apareció Rezabala, cuyo primer remate fue atajado por el guardameta paraguayo Orlando Gil, pero en el rechace, el '10' de Ecuador no falló y puso en ventaja a los suyos.