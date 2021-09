Ecuador vs. Uruguay EN VIVO: fecha, hora y canal por Eliminatorias CONMEBOL Qatar 2022

Ecuador vs. Uruguay se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 9 de septiembre por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la localidad de Montevideo. El partido está programado para las 5:30 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana y dos más en Uruguay) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Movistar Deportes, VTV y El Canal del Fútbol. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Argentina y Bolivia.

Ecuador ha recuperado las mejores sensaciones en las Eliminatorias Qatar 2022 luego de obtener cuatro puntos de los últimos seis tras vencer a Paraguay y empatar ante Chile, Uruguay, por su parte, llega con una contundente victoria ante Bolivia por 4-2. Partidazo en la cancha de Peñarol.

Ecuador vs. Uruguay: horarios y canales del partido

PAÍS HORA CANAL Argentina 19:30 TyC Sports, TV Pública Bolivia 18:30 Tigo Sports Perú 17:30 Movistar Deportes (11) Colombia 17:30 Caracol TV Ecuador 17:30 ECDF YouTube Uruguay 19:30 VTV Paraguay 18:30 Tigo Sports Chile 19:30 TNT Sports, Estadio TNT Venezuela 18:30 TLT Brasil 19:30 SporTV 2

Los charrúas pasaron la prueba de Bolivia con buena nota, pese a la ausencia de sus estrellas Luis Suárez y Edinson Cavani y con una actuación de ‘10’ de Giorgian De Arrascaeta, pero para afianzarse en las posiciones debe ganar al dinámico Ecuador del argentino Gustavo Alfaro, que marcha tercero con 13 puntos, una unidad por encima de la Celeste.

“Ecuador está preparado, ha ido mejorando mucho, tiene solidez defensivamente y tiene jugadores de mucho talento de mitad de cancha para adelante y de velocidad que pueden hacer mucho daño”, dijo el delantero Ángel Mena.

Ecuador nunca ha ganado en Uruguay un partido por Eliminatorias al Mundial. En total, en sus visitas a los celestes la Tri sufrió siete derrotas y consiguió tres empates. Recibió en esos compromisos 20 goles y marcó seis.

Del lado de Uruguay, existe preocupación por el capitán Diego Godín. El defensor del Cagliari no entrenó el martes a la par de sus compañeros y no llegaría al choque en el Campeón del Siglo. Si se confirman las malas noticias, Ronald Araújo del FC Barcelona tomaría el lugar del ex Atlético de Madrid.

Los jugadores que sí entrenaron en el complejo celeste y apuntan a titulares ante Ecuador son Rodrigo Bentancur y Matías Viña. Los dirigidos por Tabárez volverán a entrenar este miércoles por la tarde y se terminará de definir el equipo que inicie ante el ’Tri’.





