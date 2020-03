Hace algunos días le retiraron los puntos de la operación al tobillo a la que fue sometido y ahora, al igual que todos en España, se encuentra en su casa durante la cuarentena por el coronavirus. Eden Hazard ofreció una entrevista por la televisión nacional belga, en la que contó cómo pasa estos días de aislamiento y recuperación.

“No digo que no pueda contagiarme, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie... Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas”, dijo el belga.

También, desde luego, repasó lo que ha sido su primera temporda en el Real Madrid, en la que le costó adaptarse al cambio que supuso dejar la Premier League después de tanto tiempo, pero que cuando parecía estar arrancando, dos lesiones lo dejaron fuera.

“Mi primera temporada en el Madrid es mala, pero no en su totalidad. Es una temporada de adaptación. Seré juzgado en la segunda. Depende de mí estar en buena forma el próximo año. El grupo es bueno. Para mí está siendo una gran experiencia. Todavía tengo cuatro años de contrato”, reconoció.

Sobre la Eurocopa

Hazard no iba a llegar en gran forma a la Eurocopa 2020 que se iba a disputar en junio, pero el torneo fue aplazado para el siguiente año debido a la emergencia sanitaria que pasa el planeta. La suspensión y posterior postergación del certamen le cae bien por la recuperación, pero admitió que esperaba jugarla este año.

“Esperaba llegar, así que me decepcionó el cambio. Tenía planeado jugarla. Todos tendremos un año más en 2021, lo cual es una pena, pero mi tobillo me permitirá volver a estar en forma”, apuntó.

