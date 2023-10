En un emocionante anuncio a través de su cuenta de Instagram, el icónico excapitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, puso fin a una carrera que ha dejado una huella indeleble en el mundo del fútbol. A sus 32 años de edad, el ‘Duque’ decidió colgar los botines, marcando el final de una etapa que lo llevó a través de equipos de renombre como el Lille, Chelsea y Real Madrid. El anuncio de su retiro llega como una sorpresa para muchos, pero el propio jugador explicó su decisión de una manera reflexiva y madura

“Hay que saber escucharse y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, decidí poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, escribió Hazard. Una decisión que sin duda requiere coraje y autoevaluación.

Hazard fue durante mucho tiempo uno de los jugadores más destacados de su época. Formó parte de la “generación dorada” del fútbol belga que incluye a jugadores como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Sin embargo, en los últimos años, las lesiones y la falta de continuidad en el terreno de juego habían mermado su influencia.

Su última etapa en el Real Madrid estuvo marcada por una serie de lesiones que limitaron su contribución al equipo blanco. Al término de la pasada temporada, Hazard llegó a un acuerdo para rescindir su contrato un año antes de lo previsto, poniendo fin a una relación que en su momento generó grandes expectativas.

En su emotiva despedida, Hazard no dejó de agradecer a las personas y los clubes que marcaron su carrera: “Durante mi carrera he conocido a grandes personas, directivos, entrenadores, compañeros y quería agradecer especialmente a los clubes por los que he pasado: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y obviamente agradecer nuevamente a la Selección Belga”.

Con 747 partidos como profesional, divididos en 621 en clubes y otros 126 con la selección belga, Hazard deja un legado imborrable en el fútbol mundial. Sus momentos de gloria en el Chelsea, donde contribuyó a la conquista de dos títulos de Premier League y una Liga de Campeones de la UEFA, quedarán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol.

Además, su liderazgo como capitán de la selección belga y su papel en llevar al equipo a las etapas finales de torneos importantes, como la Copa del Mundo de la FIFA, no deben pasarse por alto.

El retiro de Eden Hazard marca el final de una era en el fútbol belga y deja a los aficionados de todo el mundo con un sabor agridulce. Aunque su carrera se vio obstaculizada por lesiones en los últimos años, su talento innegable y su contribución al deporte rey perdurarán en la memoria de muchos.





Eden Hazard, de Tubize para el mundo





Natural de Tubize, donde nació en el seno de una familia de futbolistas, como también lo son su hermano Thorgan (Anderlecht) Kylian (Racing White Daring de Molenbeek), Eden Hazard se incorporó de juvenil a las categorías inferiores del Lille francés (2007-2012), equipo con el que debutó a los 16 años y con el que quedó campeón de la liga francesa en 2011.

De allí pasó al Chelsea inglés (2012-2019) donde también se convirtió en una referencia y cosechó dos títulos de liga y dos títulos de Liga Europa, entre otros trofeos. En ese período firmó también su mejor registro con Bélgica, que con Hazard como capitán fue tercera en el Mundial de Rusia de 2018, bajo mando del español Roberto Martínez como seleccionador.

Tras conquistar el fútbol francés y británico, Hazard recaló en la liga española, cumpliendo su sueño de fichar por el Real Madrid en un traspaso millonario cifrado por encima de los 100 millones de euros. Pero pronto sus esperanzas se frustraron al recibir una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en un partido de Liga de Campeones en septiembre de 2019 contra el París Saint-Germain que marcó el inicio de su calvario físico.

El futbolista se operó del tobillo, sufrió con la recuperación, encadenó otras lesiones y nunca llegó a ser el jugador estrella que se esperaba fuera en el Real Madrid, llegando a no contar en absoluto para Carlo Ancelotti, hasta finiquitar su contrato un año antes y abandonar el club.





