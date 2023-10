Luego de sumar a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, entre otros, Arabia Saudita no se resigna a que Lionel Messi termine jugando en la Liga Saudí. Si bien el astro rosarino rechazó en diferentes ocasiones las ofertas provenientes de dicho torneo, aún existe optimismo. Y es que el futbolista del Inter Miami contará con cinco meses de vacaciones hasta que arranque la próxima campaña, agendada para finales de febrero de 2024.

A pesar de que Barcelona y Newell’s Old Boys sean grandes opciones en el futuro de la ‘Pulga’, Arabia Saudí es la que pujará más fuerte para intentar hacerse con los servicios del argentino en este invierno, según informó el periodista Rudy Galetti. Ojo, el fondo soberano del país ve al siete veces ganador del Balón de Oro como una gran oportunidad, la misma que lo ayudaría en sus objetivos de cara al Mundial 2030.

El comunicador señaló que Lionel Messi es como un movimiento crucial dentro del Fondo de Inversión Pública. ¿En qué consiste esta operación? La idea de Arabia Saudita pasar por contar con el rosarino entre el final de la campaña regular de la MLS y el inicio de la siguiente.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que intentarán realizar este fichaje. El verano pasado, el país árabe quiso convencer al atacante del Inter Miami con una astronómica oferta, la cual consistía en 400 millones por campaña para vestir los colores de Al Hilal. No obstante, las negociaciones no prosperaron, ya que el jugador nunca tuvo entre sus planes jugar en el Oriente Medio.

Martino rompe la ilusión de los hinchas de Barcelona

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, ha optado por tomar esta posibilidad con humor. El ‘Tata’ respondió a los rumores de un posible regreso de Messi al club en el que se convirtió en una leyenda viviente y del que salió en agosto de 2021 rumbo al PSG.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, dijo Martino, dejando entrever que un regreso temporal del ‘10′ al club azulgrana no parece estar en los planes.

Mientras la primera temporada de Messi en Miami continúa, los rumores sobre su regreso a Barcelona siguen circulando. Aunque algunos han especulado sobre un regreso temporal, el comentario de Martino sugiere que esta idea podría ser poco probable. La incertidumbre persiste.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR