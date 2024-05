Edinson Cavani ha puesto punto final a su etapa en la Selección de Uruguay. Este jueves 30 de mayo del 2024, el delantero de 37 años publicó un comunicado en sus redes sociales, donde anunció que se retira de la ‘Celeste’. En 16 años con la camiseta charrúa, el ‘Matador’ disputó cuatro Mundiales y ganó la Copa América en Argentina en el 2011. A puertas del certamen continental de este año, que se jugará en Estados Unidos, el entrenador Marcelo Bielsa ya sabe que no pondrá contar con el experimentado goleador.

El segundo máximo goleador histórico de Uruguay hasta ahora no había sido parte del ciclo del ‘Loco’. Hace unos días se conoció que estaba en la lista preliminar para la competencia en suelo norteamericano, pero hoy ha decidido despedirse para siempre del seleccionado uruguayo. Anoche, luego del triunfo de Boca Juniors sobre Nacional Potosí (4-0), había adelantado que había un tema que lo iba a manejar con su familia.

“Mi querida Celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, señaló el exjugador del PSG en el comunicado.

“Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy quiero dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, añadió el futbolista del ‘Xeneize’.





Los números de Cavani con Uruguay

Edinson Cavani se ha retirado de la Selección Uruguaya después de 16 años, en los que disputó los Mundiales de Sudafrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en donde fue semifinalista en la Copa del Mundo del 2010. Entre la Mayor, la Olímpica y la Sub 20, jugó un total de 136 partidos, marcó 58 goles y solo es superado por su contemporáneo Luis Suárez, que ha anotado 68 goles con la ‘Celeste’.

El goleador podía haber jugado en Estados Unidos su sexta Copa América, después de haber sido campeón en la edición de 2011 en suelo argentino. El atacante ha jugado las ediciones de Chile 2015, Estados Unidos 2016 y las de Brasil 2019 y 2021. La noticia ha causado gran asombro, nostalgia y tristeza en Uruguay. Por otro lado, un alivio en Boca, ya que el futbolista estará presente en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Grupo de Uruguay en la Copa América 2024

Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

Fixture de Uruguay en la Copa América 2024

FECHA PARTIDO HORA (PER) HORA (URU) SEDE 23/6 Uruguay vs. Panamá 8:00 p.m. 10:00 p.m. Hard Rock Stadium 27/6 Uruguay vs. Bolivia 8:00 p.m. 10:00 p.m. MetLife Stadium 01/7 Estados Unidos vs. Uruguay 8:00 p.m. 10:00 p.m. Arrowhead Stadium





