Ecuador tiene un duelo importante si quiere clasificar a la siguiente ronda de la Copa América 2024. Este miércoles 26 de junio, Ecuador vs. Jamaica se verán las caras desde el Allegiant Stadium en la Jornada 2 del torneo , donde ambas selecciones necesitan sí o sí del triunfo si no quieren quedar fuera de la competición. El partido de Ecuador vs. Jamaica se disputará a partir de las 5:00 p.m. y la transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol , que va a pasar el duelo tanto en TV como en su plataforma de Streaming que es ECDF online y por YouTube.

En la primera fecha, Ecuador cayó por 1-2 ante Venezuela, en un encuentro donde Enner Valencia, su centrodelantero, fue expulsado en el primer tiempo. Por su parte, Jamaica fue un duro rival para México pero no pudo imponerse en el marcador y terminó perdiendo por la mínima diferencia.

¿Cómo ver El Canal del Fútbol En Vivo para Ecuador vs. Jamaica?

Mira Ecuador vs. Jamaica por ECDF este miércoles 26 de junio en una nueva fecha del torneo. Para verlo en vivo desde el sitio, debes pagar $9.99 (impuestos incluidos) por una suscripción mensual a www.elcanaldelfutbol.com. También puedes ver las transmisiones y juegos del servicio en vivo descargando aplicaciones disponibles en Google Play Store (Android) y App Store de Apple (iOS).

¿Cómo ver Ecuador vs. Jamaica vía ECDF por TV?

TVCABLE: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 214 SD y 745 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en TVCABLE de Ecuador.

CNT: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 3 SD y 777 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en CNT de Ecuador.

DIRECTV: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 655 SD y 1655 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en DIRECTV de Ecuador.

Claro TV: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Tras esto, sintoniza los canales 100 SD y 66 HD para que puedas ver El Canal del Fútbol en Claro TV de Ecuador.

¿Cómo ver Ecuador vs. Jamaica vía ECDF por Streaming?

Movistar TV: Para todos los clientes de Movistar, El Canal del Fútbol se podrá adquirir con una suscripción de 9.99 dólares con impuestos incluidos al mes. La navegación en Movistar TV no consume datos, y lo pueden contratar los usuarios de prepago y postpago. Lo puedes ver en PC, móvil y Smart TV.

YouTube: Con una suscripción mensual de 9.99 dólares podrás obtener El Canal del Fútbol. Solo debes buscar ECDF en YouTube, dar clic en el botón UNIRSE o JOIN para realizar el pago con tu tarjeta de crédito o débito.

GO.net: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Comunícate con el siguiente número de WhatsApp 096 292 5555 y solicita El Canal del Fútbol. Tras esto, pide tu clave y contraseña para poder ingresar a la app de GoMax y, así, podrás disfrutar de la programación.

Xtrim Play: Suscríbete con un pago de 9.99 dólares para obtener el plan mensual. Comunícate con el siguiente número de WhatsApp 098 333 8841 para poder contratar el servicio de Internet con 200 Mbps, que incluye El Canal del Fútbol. Tras esto, descargar la app de Strim Play.

NETLIFE: Los clientes de este proveedor de internet podrán contratar El Canal del Fútbol con cargo a su factura de NETLIFE por un precio de 9.99 dólares. Con el código de acceso, podrán disfrutar de los partidos por www.elcanaldelfutbol.com.