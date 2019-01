"El avión parece que se está por caer": el estremecedor audio de Emiliano Sala en el aire [AUDIO]

El mundo entero se paralizó este martes con la dolorosa noticia que la avioneta que transportaba a Emiliano Sala de Nantes a Cardiff para unirse a los entrenamientos de su nuevo club, cayó en el Canal de la Mancha.

Las investigaciones aun continúan, sin embargo, se reveló un audio que revela el mal momento que pasó el jugador en cielo. Al parecer, la avioneta no estaba en su mejor estado, algo que comunicó a sus compañeros en un audio de Whatsapp.

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", dijo en tono de burla, sin saber que predecía lo peor.

La veracidad del audio fue revelara por Horacio, padre del jugador, al diario Clarín de Argentina. Esto era necesario luego de los distintos mensajes falsos que se transmiten por WhatsApp.

Sala le pregunta a sus compañeros como están. Pero sobre el final, deja traslucir el miedo que le produjo la avioneta. "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero".

Las investigaciones cesaron esta noche por las complicaciones de visibilidad; sin embargo, continuarán mañana a primera hora.