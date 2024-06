¡No te lo puedes perder! Este lunes 3 de junio podrás vivir el partido de Alemania vs. Ucrania, que se realizará en el Max-Morlock-Stadion, situado en Nuremberg, en uno de los atractivos de la jornada. Ambos cuadros buscan encaminarse para lo que será la Eurocopa 2024. La disputa futbolística se juega a partir de las 1:45 p.m. (hora peruana). A continuación, conoce toda la información respecto a este partido amistoso internacional por fecha FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. ¡Siguen las emociones!

Los anfitriones de la Eurocopa llegan a este compromiso con dos victorias en el mes de marzo, durante la pasada fecha FIFA. El elenco alemán viene de vencer por 2-0 a Francia en Lyon y de superar por 2-1 a Países Bajos en Frankfurt. Este compromiso servirá para que Julian Nagelsmann siga afinando la lista de convocados finales para el torneo, nómina que deberá anunciar antes del 7 de junio.

Por su parte, el cuadro ucraniano afrontará su primer amistoso luego de conseguir su clasificación en marzo para la Euro El conjunto azul y amarillo sacó pasaje a Alemania tras superar en las clasificatorias a Bosnia y Herzegovina y a Islandia, ambos encuentros por 2-1. Para el equipo de Serhiy Rebrov, el amistoso contra Alemania será un buen termómetro para ver cómo están antes de afrontar el certamen europeo.

El favorito para ganar este partido es sin duda Alemania, que luego de un 2023 nefasto con derrotas ante Turquía (3-2) y Austria (2-0) se levantó de la mano de Julian Nagelsmann. El joven entrenador teutón lleva con el buzo nacional desde septiembre y los resultados lo han acompañado, gracias a decisiones claves, como el regreso de Toni Kroos para su despedida en la Euro, y la renovación de confianza a Manuel Neuer, quien se perfila para custodiar el arco ante Ucrania.

“Manuel Neuer jugará mañana, está dando una buena impresión. Por supuesto, una enfermedad gastrointestinal es agotadora, pero ya ha podido recuperarse durante unos días. No revelaré todo sobre la alineación. No llevamos muchos partidos juntos y todavía necesitamos algo de ritmo”, dijo Nagelsmann, quien sucede en el cargo a Hansi Flick como seleccionador alemán.

Cabe señalar que el último antecedente de un Alemania vs Ucrania data de un amistoso el 12 de junio de 2023, aquella vez el resultado acabó en empate 3-3. Para este amistoso, se espera que los focos estén puestos en figuras de la talla de Leroy Sané y Florian Wirtz, así como, en jugadores como Mykhailo Mudryk, Oleksandr Zinchenko y el veterano Andriy Yarmolenko.





¿A qué hora juegan Alemania vs Ucrania en amistoso?

El encuentro entre Alemania vs Ucrania está programado para este lunes 3 de junio desde la 1:45 pm, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:45 p.m, en Venezuela, Chile y Bolivia a las 2:45 p.m, en México a la 12:45 p.m. Mientras que en España a las 7:45 p.m.





¿En qué canales ver Alemania vs Ucrania en amistoso?

El partido entre Alemania vs Ucrania se disputará en el Max-Morlock-Stadion y será transmitido para todo el territorio de Latinoamérica a través de la señal de ESPN y STAR Plus. Si no cuentas con este servicio o no tienes dónde ver la transmisión de este compromiso, no te olvides que podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por la página web de Depor.





¿Dónde juegan Alemania vs Ucrania en amistoso?





