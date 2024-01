Ecuador vs. Brasil enfrentan este lunes 29 de enero, por la cuarta fecha del Grupo A del Preolímpico Sub-23. El juego iniciará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), ECDF (El Canal del Futbol) y SporTV para todos los países de América Latina. Revisa en Depor toda la información de este choque de selecciones que promete ser de infarto en búsqueda de los 3 puntos.

La escuadra brasileña llega a este partido tras obtener dos victorias en sus dos primeros compromisos. En su último duelo, venció por 2-0 a su similar de Colombia, con goles de Endrick y John Kennedy, dos de sus figuras principales. Cabe mencionar que el jugador de Palmeiras, que ya fue vendido al Real Madrid, también marcó en el triunfo ante Bolivia.

La ‘Tri’, por su parte, llega a este duelo tras conseguir dos victorias y un empate. Se ha mostrado muy sólido y tiene un ataque eficiente. En su último partido, venció por 2-0 a su similar de Bolivia, con anotaciones de John Mercado y Allen Obando. Se viene un duelo entre dos selecciones invictas y no hay duda de que será emocionante de inicio a fin.

Es importante destacar que el torneo es jugado por las diez selecciones de la Conmebol. Se dividen en dos grupos de cinco países y solo los dos primeros avanzarán a un cuadrangular final, donde las selecciones que se ubiquen en el primer y segundo lugar obtendrán sus pasajes a los Juegos Olímpicos de París 2024.





¿En qué canal ver Ecuador vs. Brasil por el Preolímpico?

Si no quieres perderte el encuentro entre Ecuador vs. Brasil, puedes sintonizarlo a través de DSports (DIRECTV), ECDF (El Canal del Futbol), Ecuador TV y SporTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro.





¿A qué hora juegan Ecuador vs. Brasil por el Preolímpico?

El enfrentamiento Ecuador vs. Brasil por el Grupo A está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 4:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 5:00 p.m.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.