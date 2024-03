Este martes 26 de marzo, España vs. Brasil se ven las caras, lo que representa el principal compromiso de la jornada. El duelo está pactado para comenzar a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana), 5:00 de la tarde (hora brasileña) y a las 9:00 de la noche (hora española). La transmisión del partido estará disponible a través de STAR Plus y RTVE. A continuación, revisa toda la información respecto a este amistoso internacional por jornada FIFA, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos. ¡No te lo puedes perder!

Informes desde territorio español señalan que Brasil jugará por primera vez contra España en Madrid, aunque no es la primera ocasión que la selección brasileña juega en el Santiago Bernabéu. En junio de 1996, el estadio del Real Madrid fue el escenario de un enfrentamiento entre Brasil y el Atlético. El partido terminó 5-3 a favor de Brasil, y en ese encuentro participó el astro Pelé.

Tras su victoria por 1-0 sobre Inglaterra en el emblemático Estadio de Wembley, la ‘Verdeamarela’ se prepara para enfrentar este desafío. El gol del triunfo fue anotado por el joven Endrick, después de una brillante jugada de Vinícius Júnior. Los futbolistas del Real están mostrando una mejor compenetración en la ‘Canarinha’. Ahora, la selección sudamericana buscará hacer historia en el terreno del cuadro de la “Casa Blanca”.

Por otro lado, España se presenta a este reto después de sufrir una derrota por 1-0 ante Colombia en el London Stadium. El tanto solitario del encuentro fue anotado por Daniel Muñoz, tras una excelente acción individual del delantero Luis Díaz. A pesar de los esfuerzos por igualar el marcador, la Roja no logró evitar la derrota, lo que desencadenó críticas. Sin embargo, el entrenador Luis de la Fuente trató de destacar los aspectos positivos.

Tras sumar una segunda derrota en la Selección Española y pensando en Brasil, el DT dijo lo siguiente: “De las derrotas se aprende más que de las victorias. Sabíamos que iba a ser un partido exigente. Bien en el primer tiempo, pero hay cosas que mejorar en el segundo. Queríamos hacer algunas pruebas, ver jugadores, pero hay que seguir caminando y mejorando”.

¿En qué canales ver España vs. Brasil?

El partido amistoso internacional entre España vs. Brasil será transmitido a través de las señales de STAR Plus en Latinoamérica. En tanto, en territorio brasileño será por SporTV y Globo. En zona española será por RTVE y La 1 TVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te ofrecemos la cobertura minuto a minuto y los detalles del partido. ¡No te lo pierdas!

¿A qué hora juegan España vs. Brasil?

El compromiso de España vs. Brasil tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu este martes 26 de marzo. El partido comenzará a partir de las 3:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela será desde las 4:30 p.m. Para los aficionados en Argentina, Brasil, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 5:30 de la tarde. Finalmente, en España será desde las 9:30 de la noche.

España y Brasil: alienaciones probables

España : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams. Brasil: Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Paquetá, Guimaraes; Vinícius, Endrick y Rodrygo.









