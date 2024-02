Inter Miami vs. Hong Kong All Stars se enfrentan en el marco de un amistoso internacional. El encuentro se disputará este domingo 4 de febrero y tendrá lugar en el Estadio Hong Kong. Asimismo, arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales MLS Season Pass (Apple TV) y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Como sabemos de la importancia de este duelo, en los siguiente párrafos te daremos su programación.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, afirmó el viernes querer revertir en Hong Kong el rumbo de la pretemporada del equipo de Lionel Messi, todavía sin victorias y con una derrota “totalmente decepcionante” contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Con la estrella portuguesa lesionada en el palco y el astro argentino casi todo el partido en el banquillo, el club de Arabia Saudita se impuso por un contundente 6-0 al Inter Miami con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el once titular.

Después del empate contra El Salvador (0-0) y las derrotas ante Dallas (1-0) y el Al Hilal saudita (4-3), la gira internacional del equipo de Florida llega a Hong Kong, donde se enfrentan el domingo a un combinado de la primera división local.

“Indudablemente los resultados y el rendimiento del equipo no fueron los mejores en Arabia y esperamos poder revertir el rendimiento y el resultado en el partido con la selección de Hong Kong”, dijo el “Tata” Martino en una rueda de prensa desde el hotel de concentración de Hong Kong. “Creo que hemos competido bien en el primer partido (contra el Al Hilal) y creo que el segundo partido fue totalmente decepcionante”, reconoció.

El argentino quiso matizar que son partidos de pretemporada y que el objetivo es estar bien preparados para el comienzo de la MLS en 20 días ante el Real Salt Lake. “Si hay que encontrar un momento para que estas cosas sucedan y para que marquen una alerta importante de lo que está sucediendo, preferimos que sea antes de que empiece la temporada”, afirmó.

La llegada de Messi y compañía despertó furor en esta ciudad semiautónoma de China. Los boletos para el encuentro se agotaron en menos de una hora, a pesar de unos precios que oscilaban entre 880 y 4.800 dólares hongkoneses (112,5 y 614 dólares estadounidenses).

Con el público deseoso de ver a Messi, el técnico de Miami aseguró que la intención es darle minutos al astro argentino, que tuvo una presencia testimonial en el duelo frustrado contra Cristiano Ronaldo. “Evaluaremos a cada uno de los jugadores porque llevamos muchos partidos de pretemporada. La aspiración es que Leo pueda estar la mayor cantidad de minutos posibles”, explicó. “Seguramente estará en el campo”, añadió.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Hong Kong All Stars?

Inter Miami vs. Hong Kong All Stars se enfrentarán en un partido amistosos de pretemporada. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Hong Kong, este domingo 4 de febrero desde las 2:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 3:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 9:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Hong Kong All Stars?

El partido Inter Miami vs. Hong Kong All Stars será transmitido a través de la señal de MLS Season Pass (Apple TV) y DAZN para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





