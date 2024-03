Inter Miami recibe al Nashville, este miércoles 13 de marzo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF, conocida también como Concachampions. El duelo se encuentra pactado para comenzar a partir de las 7:15 de la noche (hora de Perú, y dos más en Argentina). El conjunto de Lionel Messi y Luis Suárez buscará obtener un resultado que les asegure el pase a la siguiente fase a toda costa, ya que no quieren perder la oportunidad de competir por el título. En Depor puedes encontrar el horario, los canales de televisión, la previa y más detalles sobre este emocionante enfrentamiento. ¡No te lo puedes perder!

Para asegurar su avance a los cuartos de final, Inter Miami necesita una victoria. Incluso un empate 0-0 o 1-1 les garantizaría el pase gracias a la regla de los goles de visitante. Si el marcador terminara en un 2-2, se jugaría tiempo extra y, de persistir la igualdad, se resolvería mediante penales. No obstante, una paridad con tres goles o más beneficiaría a Nashville.

Con una derrota de 3-2 ante Montreal en Florida en la jornada 3 de la Major League Soccer llega el equipo de Gerardo Martino a este compromiso. Lionel Messi no formó parte ni siquiera del banco de suplentes en este encuentro, ya que descansó anticipando el partido de vuelta por los octavos de final de esta Copa de Campeones CONCACAF.

La ausencia de Leo en el último compromiso se justifica precisamente debido a una entrada dura que sufrió en la pierna izquierda durante el enfrentamiento de ida contra Nashville en el torneo continental mencionado. Como resultado, decidió reservarse para el choque de vuelta que se llevará a cabo este miércoles, considerando la importancia de la revancha.

Del lado de Nasville, el cuadro dirigido por Gary Smith aún no ha logrado obtener victorias en la MLS. Recientemente, empataron en casa contra LA Galaxy (2-2), un partido que parecían tener bajo control, pero que terminó siendo su tercer empate consecutivo en la liga. El conjunto en mención está ubicado en la décima posición de la Conferencia Este, pero actualmente su atención estará centrada en la Concachampions.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC?

El enfrentamiento entre Inter Miami vs. Nashville SC tendrá lugar en el estadio DRV PNK, este miércoles 13 de marzo. El inicio del juego está programado para las 7:15 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 9:15 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:15 p.m.

¿En qué canal TV ver Inter Miami vs. Nashville SC?

El encuentro entre Inter Miami vs. Nashville SC se emitirá a través de ESPN y STAR Plus en Sudamérica, mientras que en México se podrá ver por FOX Sports y Amazon Prime. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





