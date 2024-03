La caída por 1-0 ante el Verona en casa, en el estadio Comunale Via del Mare, durante la jornada 28 de la Serie A, podría complicar seriamente el cierre de temporada para el Lecce. A pesar de un inicio prometedor, el conjunto sureño se encuentra en la decimoquinta posición, apenas un punto por encima de los puestos de descenso. Ahora, la situación se agrava, ya que necesitan encontrar un nuevo director técnico. Esto se debe a la destitución del entrenador Roberto D’Aversa quien, después del último encuentro, irrumpió en el campo y generó un escándalo al propinar un cabezazo al delantero adversario, Thomas Henry.

Los disturbios empezaron después de sonado el pitido final del árbitro, con altercados entre jugadores y entrenadores de ambos cuadros. Henry (francés de 29 años), rodeado de compañeros, se dirigía hacia los vestuarios cuando D’Aversa se acercó y le golpeó en la mejilla derecha con la cabeza. El futbolista, afectado en el pómulo derecho, fue expulsado por el réferi, al igual que el ahora exDT del Lecce.

Más tarde, el entrenador dio su versión de lo sucedido: “Nos estaban provocando y mi intención era saltar al campo y evitar problemas para mis chicos: ya habíamos perdido, no hacía falta llevarse también alguna roja”.“Hubo un contacto entre nosotros y un gesto que no es bonito de ver. Quería dividir a todos y él siguió provocando: no salté al campo para darle cabezazos a nadie, pero fue feo lo que se vio”.

D’Aversa, finalmente, ofreció disculpas: “Soy padre de tres hijos y entrenador, solo puedo pedir perdón por ese gesto”. Sin embargo, sus mea culpa no fue suficiente para alterar su destino. Minutos después del incidente, el Lecce emitió un comunicado en el que se distanciaba de su entrenador y condenaba firmemente su acción, además de anunciar su decisión.





El pronunciamiento del Lecce, difundido por sus redes sociales, expresó una firme condena hacia su acción por ser contraria a la ética deportiva: “En referencia al episodio entre el entrenador D’Aversa y el jugador del Verona Henry, evaluando la situación de nerviosismo general al final del partido, el Lecce condena firmemente el gesto de su entrenador por ser contrario a los principios y valores del deporte”.

Además, declararon que como consecuencia de lo sucedido, el entrenador ha sido destituido de su posición junto con todo su equipo técnico: “Después de los hechos ocurridos al final del partido Lecce - Verona, el Lecce anuncia que ha relevado de sus funciones al entrenador Roberto D’Aversa. Gracias al entrenador y a su personal por el trabajo realizado”, concluyó el club.

Lecce: lo que se le viene en la Serie A

Luego de caer 1-0 ante el Hellas Verona, Lecce deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Salernitana, el último de la liga, con el que se medirá el sábado 16 de marzo desde las 12:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el Estadio Arechi. El compromiso es clave, ya que ambas escuadras andan luchando por alejarse de la zona del descenso.

Cabezazo de entrenador Roberto D'Aversa a rival termina en despido. (Foto: Getty Images)

